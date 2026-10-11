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Córdoba|12

“Cristina está presa porque saben que sin equidad de géneros no hay justicia social”, reclamaron

En el marco del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, Córdoba pidió por la libertad de Cristina

A la vera del Río Suquía, organizaciones sociales y políticas rechazaron la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamaron que su proscripción atenta contra la democracia. También hubo pedido de justicia por el intento de magnicidio y dardos contra Milei y la Corte Suprema.

Bajo el grito de "Cristina Libre", una multitud de militantes copó la orilla del Río Suquía en la ciudad de Córdoba. Córdoba12

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