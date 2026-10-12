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El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo
Crecida del río Iguazú obligó a cerrar la Garganta del Diablo: hasta cuándo estará inhabilitada
Los demás circuitos del parque, como el Inferior y el Superior, permanecen abiertos al público sin inconvenientes.
12 de octubre de 2026 - 17:33
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Garganta del Diablo desbordada
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Temas en esta nota:
Cataratas del Iguazú
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