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Sociedad

Por sus aportes a la estabilización macroeconómica

El Nobel de Economía 2026 fue para Robert Hall y Michael Woodford

El comité destacó que sus investigaciones “hicieron posible gestionar grandes crisis macroeconómicas de manera mucho más efectiva que antes”.

Nobel Economía 2026 Los estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall fueron distinguidos con el Nobel de Economía @NobelPrize

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