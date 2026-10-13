Felipe VI reafirmó la soberanía española sobre Ceuta

Visita de los reyes de España a Ceuta

CEUTA, 13/10/2026.- Los reyes Felipe VI y Letizia participan en un encuentro con la sociedad ceutí durante su visita este martes a Ceuta, la primera que realizan a la ciudad, para expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de personas migrantes a finales del pasado mes de julio. EFE/Chema Moya

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