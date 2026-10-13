Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
55 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
55 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
55 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
55 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
55 min
MIRÁ
Portada
Rosario|12
La movilización es el jueves, a las 15.30, de plaza San Martín al Monumento a la Bandera
La marcha federal universitaria es la antesala del paro regional
Coad, estudiantes y otros sindicatos convocaron a la quinta marcha universitaria en Rosario. “No nos queda otra”, dijo Federico Gayoso, del sindicato docente.
13 de octubre de 2026 - 20:17
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Federico Gayoso, de COAD, junto a otros representantes gremiales, convocan a la Marcha Federal Universitaria.
Gentileza Equipo de Comunicación de ATE Rosario
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
La palabra de las editoriales presentes en la primera Feria del Libro y de la Cultura Indígena bonaerense
Voces que se buscan
Por
Omar Alfonzo
"Adenocarcinoma pulmonar"
El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno
Con el regreso de Thiago Almada tras su lesión
Torneo Clausura: River se pone al día en Junín contra Sarmiento
Innovación pública y participación ciudadana
Denuncias por app en Córdoba: recibieron casi 8.000 reclamos por mal estacionamiento y las multas superan el millón y medio de pesos
Exclusivo para
Participá por entradas para ver “Persona, Héroe Latino” el lunes 19 de octubre
¡No te lo pierdas! ELNUEVEONCE hace historia y te llevamos
Los Caligaris en Vorterix presentando “Caligaris Sí Deluxe”
Viejas Locas x Fya festeja 1000 shows y 15 años de “Contra la Pare
El País
Mientras Milei arma las valijas para EE.UU.
Con el ojo en la marcha de este jueves, Karina reunió a la mesa política
Por
Melisa Molina
De desembolsos, ni hablar
El Fondo Monetario le da el visto bueno a Caputo, pero todavía no gira los dólares
Aún siguen corrigiendo el paper
Milei y Reidel no pierden las esperanzas y quieren el Nobel de Economía
Seguirán las actividades extractivas en Sea Lion
El Reino Unido ignora a Milei y da luz verde a la explotación petrolera en Malvinas
Economía
El IPC acumulado en lo que va del año es del 23,6%
La inflación de septiembre fue del 1,9% según el INDEC
Tres millones de personas perderán subsidios
Gas más caro: el Gobierno promulgó el ajuste en Zonas Frías
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de octubre de 2026
Informe sobre la economía mundial
El FMI cada vez la ve peor: recortó su previsión de crecimiento para la Argentina
Sociedad
Días de arte, patrimonio y diseño en el Distrito BAFA
Recoleta, un recorrido cultural a cielo abierto
Escobar será sede del primer laboratorio de innovación de Hikvision en Argentina
Amiga de "Fini" Lanusse
El descargo de “Tati” Leclercq, una de las anestesiólogas investigadas por la propofest
La ONU desarma el discurso antifeminista de Milei
Cuánto le cuesta al Estado argentino ignorar la violencia contra las mujeres
Deportes
Con el regreso de Thiago Almada tras su lesión
Torneo Clausura: River se pone al día en Junín contra Sarmiento
Ganadoras de los Odesur y tetracampeonas del Sudamericano de seven
Las Yaguaretés, dueñas del rugby sudamericano
Por
Florencia Castro
La calculadora para la definición
Primera Nacional: el camino al Ascenso y la lucha por la permanencia
La vuelta será en una semana
Boca recibe a Vasco Da Gama: el 11 de Arruabarrena y los números sin Paredes