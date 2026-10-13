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Rosario|12

La movilización es el jueves, a las 15.30, de plaza San Martín al Monumento a la Bandera

La marcha federal universitaria es la antesala del paro regional

Coad, estudiantes y otros sindicatos convocaron a la quinta marcha universitaria en Rosario. “No nos queda otra”, dijo Federico Gayoso, del sindicato docente.

Federico Gayoso, de COAD, junto a otros representantes gremiales, convocan a la Marcha Federal Universitaria. Gentileza Equipo de Comunicación de ATE Rosario

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