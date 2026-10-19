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MIRÁ
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Rosario|12
Intervención de Apyme en el macrocentro rosarino
Apyme salió a visibilizar los locales comerciales “que no soportaron el modelo de Milei”
Los referentes de la entidad señalizaron comercios y pymes que cerraron en la ciudad. Sostienen que, a este ritmo, sobrevivirán pocas pymes hasta el próximo año.
19 de octubre de 2026 - 13:35
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Intervención de Apyme sobre locales vacíos en Rosario.
Apyme
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Rosario
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