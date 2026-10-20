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Buenos Aires|12

A 40 años de Oktubre

El pueblo ricotero, autor de una muestra

La propuesta invita a enviar fotos de tatuajes y murales, y bocetos de banderas inspirados en el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Rocambole
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