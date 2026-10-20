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Brasil

Lula contra Bolsonaro

“Me sentí muy incómodo al debatir con un miliciano preparado para mentir”

Lula durante el debate con Bolsonaro EFE -

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