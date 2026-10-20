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Rosario|12
El hecho se produjo a la altura de Presidente Perón
Siniestro fatal en Circunvalación por un choque entre dos motos
Unas horas antes, en la misma zona había volcado un camión que transportaba cereales.
20 de octubre de 2026 - 12:22
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El hecho se produjo a la altura de Presidente Perón
Prensa Gobernación Santa Fe
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Rosario
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