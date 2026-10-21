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Premios Martín Fierro de Radio 2026: todos los nominados y la cobertura en vivo
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MIRÁ
Portada
Rosario|12
Gonzalo Nicolás Rodríguez fue arrestado en Berazategui por una causa de asociación ilícita
Detuvieron a “Ladrillo”, condenado por narcotráfico y vinculado a la barra de Central
En 2018 recibó pena de prisión en la causa federal de Los Patrones y ahora se lo relaciona con Los Menores.
"Ladrillo" Rodríguez fue detenido en Berazategui.
Gentileza -
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