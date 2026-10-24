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"No podemos normalizar ese comportamiento"
Nicolás Trotta apuntó a Javier Milei por sus declaraciones contra los periodistas
El diputado nacional cuestionó los ataques de Javier Milei contra periodistas, reclamó que el Congreso ponga un límite a sus expresiones y planteó que hay elementos para impulsar un juicio político.
24 de octubre de 2026 - 17:19
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