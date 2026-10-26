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Rosario|12

El adelanto de los fundamentos de las condenas por el asesinato de Ivana Garcilazo

Crimen de Ivana Garcilazo: por qué los jueces condenaron a los tres acusados

El Tribunal consideró que existió un ataque conjunto y que los condenados aceptaron la posibilidad de causar una muerte. También explicó por qué rechazó los pedidos de penas de 30 y 33 años.

Justicia por Ivana Garcilazo Rosario-04/09/2024
La condena por el crimen de Ivana Garcilazo no convenció a la familia.

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