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El País

Ente la CIDH y la ONU

“Su investidura exige responsabilidad”: Amnistía Internacional denunciará a Milei por sus ataques a la prensa

La organización llevará a organismos internacionales los dichos del Presidente contra cinco periodistas que cubrieron el caso $LIBRA.

MILEI Javier Milei quedó en el centro de las críticas tras sus dichos contra periodistas que cubrieron el caso $LIBRA. Amnistía Internacional denunciará los ataques ante la CIDH y la ONU. NELSON ALMEIDA. AFP

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