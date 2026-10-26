Cerraron dos circuitos de las Cataratas del Iguazú por la crecida del río: la influencia de El Niño

Cataratas del Iguazú

Una vista general muestra la pasarela para visitantes en las cataratas del Iguazú, sobre una corriente caudalosa, observada desde el lado brasileño —en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay—, en la ciudad de Foz do Iguaçu, estado de Paraná, Brasil. Las autoridades cerraron temporalmente el acceso turístico a las cataratas del Iguazú debido a la crecida del río homónimo; asimismo, se ha registrado un aumento en el caudal de los ríos Paraná y Uruguay, a consecuencia de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

CHRISTIAN RIZZI. AFP