Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera del GP Estados Unidos
1 hora
Resultados Elecciones Brasil 2026: Lula ganó el balotaje y será presidente de Brasil por cuarta vez
-1min
Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera del GP Estados Unidos
1 hora
Resultados Elecciones Brasil 2026: Lula ganó el balotaje y será presidente de Brasil por cuarta vez
-1min
Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera del GP Estados Unidos
1 hora
MIRÁ
Portada
Sociedad
La crueldad como moneda corriente
Por
Flor de la V
25 de octubre de 2026 - 23:32
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Catamarca
El colegio al que asisten los implicados.
CAPTURA VIDEO
Últimas Noticias
La votación, minuto a minuto
Resultados Elecciones Brasil 2026: el balotaje entre Lula y Bolsonaro
Miles de brasileños residentes en el país ejercieron su derecho al voto
Lula arrasó en Buenos Aires con el 70 % de los votos
Por
Axel Schwarzfeld
Ascendió a la segunda categoría después de más de medio siglo
Excursionistas, un lugar en el mundo
Por
Fernando D'Addario
En defensa de la libertad de expresión
“Pasó todos los límites”: Preocupación por la violencia de Milei hacia el periodismo crítico
Exclusivo para
La puerta giratoria de la administración libertaria
Gobernar en rotación permanente: las 300 renuncias y expulsiones en la era Milei
Por
Pablo Salinas*
Se normalizó la regional San Martín de las 62 Organizaciones Peronistas
“Queremos más trabajo formal y menos choferes de plataformas”
Por
Gastón Garriga
En seis meses, los trabajadores perdieron 6.800 millones de dólares
Muy lejos de aquel fifty-fifty
Por
Bernarda Tinetti
Mientras 128 personas fueron detenidos en España
Desmantelan los campamentos de protesta en Portugal
El País
En defensa de la libertad de expresión
“Pasó todos los límites”: Preocupación por la violencia de Milei hacia el periodismo crítico
La puerta giratoria de la administración libertaria
Gobernar en rotación permanente: las 300 renuncias y expulsiones en la era Milei
Por
Pablo Salinas*
En busca de los votos para eliminar las PASO
La alianza de la Casa Rosada y el PRO tendrá su kilómetro 0 en Bariloche
Por
Analía Argento
Es ineludible que hable sobre los descartados del sistema
Inquietudes, resquemores y expectativas por la palabra de León XIV durante su visita al país
Por
Washington Uranga
Economía
En seis meses, los trabajadores perdieron 6.800 millones de dólares
Muy lejos de aquel fifty-fifty
Por
Bernarda Tinetti
El agujero de 2027 que el Gobierno no dice cómo tapará
Faltan 22.700 millones de dólares
Por
Mara Pedrazzoli
Con la recesión instalada, el Círculo Rojo observa que “la calle” se enrarece
La duda del poder es la “paz social” en plena crisis
Por
Leandro Renou
Sale uno de sus hombres de confianza
Caputo empieza a bajar los cuadros
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Una iniciativa para proteger a las mascotas porteñas
Ley de Identificación para perros y gatos
La crueldad como moneda corriente
Por
Flor de la V
Masacre de Barracas
La hora de los alegatos por el triple lesbicidio
Otro terreno que la voracidad inmobiliaria tiene en la mira
Qué pasará con el predio de la cárcel de Devoto
Por
Santiago Brunetto
Deportes
Ascendió a la segunda categoría después de más de medio siglo
Excursionistas, un lugar en el mundo
Por
Fernando D'Addario
El pibe Herrera puso el cabezazo goleador a dos minutos del final
Boca juega con viento a favor: 1 a 0 contra Independiente en Avellaneda
Por
Juan José Panno
Amargó a Temperley, que podía quedar primero
Triunfazo agónico de Chacarita para soñar con la permanencia
Se impuso por la mínima ante Belgrano en Mar del Plata
Liga Profesional: Aldosivi ganó y todavía no pierde las esperanzas