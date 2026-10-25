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Deportes

El pibe Herrera puso el cabezazo goleador a dos minutos del final

Boca juega con viento a favor: 1 a 0 contra Independiente en Avellaneda

El equipo de Arruabarrena sigue de racha y se quedó con un clásico de ida y vuelta para mantenerse arriba en la tabla anual. El arquero Montero, clave. El Rojo se mete en octavos, pero con lo justo.

Independiente vs Boca Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Clausura Liga Profesional.
Satisfaction. Facundo Herrera coronó una gran actuación con el gol del triunfo. Flojita reacción del arquero Mele. Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Clausura Liga Profesional. FOTOBAIRES

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