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Rosario|12

Día Internacional de lucha por la Eliminación de las Violencias por Motivos de Género

Comienzan este lunes las asambleas organizativas rumbo al 25N

Desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario convocan este lunes desde las 18, en La Toma.

Andres Macera

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