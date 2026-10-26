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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de octubre de 2026
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“¿Vamos a dejar que las máquinas seleccionen y maten humanos?”, se preguntan desde la ONU
La inteligencia artificial al servicio del terror
Los algoritmos permiten incrementar la letalidad de las operaciones militares. Drones, armas y vehículos pueden desplegarse sin la intervención humana y matar como nunca antes.
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Pablo Esteban
26 de octubre de 2026 - 19:58
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Preocupan los usos bélicos de la IA.
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