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Cultura

Tres jornadas en abril próximo

Quilmes Rock 2027 confirmó su grilla: las sorpresas y la venta de entradas

El festival dio a conocer la programación con los artistas que se presentarán en la edición del año próximo.

Bersuit en el Quilmes Rock-14/04/2025
El Quilmes Rock 2027 confirmó su grilla. Cecilia Salas

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Patricia Bullrich se adjudicó el alivio a las pymes y reclamó más medidas para activar la economía

Por Natalia López Gómez

Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el sábado 7 de noviembre a las 22:15 🎭

Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el sábado 7 de noviembre a las 20 🎭

Participá por entradas para ver “SOTTOVOCE” el viernes 6 de noviembre 🎭

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