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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de noviembre
En las efemérides del 3 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
03 de noviembre de 2026 - 07:04
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Armando Tejada Gómez murió el 3 de noviembre de 1992.
Temas en esta nota:
efemérides
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