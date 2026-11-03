Reclamo federal en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina
Llaryora alertó por la crisis industrial y cruzó a la Nación por las obras públicas y el impuesto a los combustibles
El gobernador de Córdoba expuso en la Conferencia Industrial de la UIA junto a Maximiliano Pullaro. Advirtió sobre el impacto del cierre de empresas y la destrucción del empleo formal en el entramado pyme. Además, denunció que la Casa Rosada retiene los tributos a las naftas sin ejecutar la infraestructura vial prometida y exigió la eliminación de distorsiones en los subsidios al transporte.