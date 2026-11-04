Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

La suba es del 11,57% y establece una tarifa mínima

El gobierno provincial autorizó un nuevo aumento del transporte interurbano

La medida se oficializó en el Boletín Oficial. La Casa Gris justificó el aumento tarifario en el aumento de costos y los recortes del gobierno nacional al transporte del interior.

TERMINAL DE OMNIBUS DE ROSARIO MARIANO MORENO INGRESO Y SALIDA DE COLECTIVOS PLATAFORAS MALETEROS PASAJEROS
Nuevo aumento del transporte interurbano en Santa Fe. Andres Macera

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La supuesta víctima expuso haber sufrido violencia física, psicológica y sexual por parte del exfuncionario

Juicio por abuso sexual: el ex ministro Mosquera negó los hechos y sostuvo que probará su inocencia

Los factores que influyeron para la derrota de Trump

“El pueblo norteamericano se la cobró a Donald Trump”

Por pedido de la Embajada de Ucrania

Denunciaron a Quirno y al director del Museo Sarmiento por cancelar un ciclo de cine ruso

Ola de hackeos en Europa

Francia reportó un ciberataque en sus bancos de sangre, pero aseguraron que no se perdieron donaciones

Exclusivo para

La Habana acusó al gobierno de Trump de promover la emigración irregular

Cuba critica a EE.UU. por las deportaciones de cubanos a terceros países

A días de la visita de León XIV a la Argentina

Conversión oficialista: el Senado acelera el debate por la Ley de Discapacidad

Por Paula Marussich
Para la Cámara Nacional de Casación

Milei mandó el pliego de Rafecas y vislumbra otra vacante en Py

Por Luciana Bertoia
Nuevo capítulo del conflicto universitario

Marcha de las Velas: universidades vuelven a reclamar a Milei por el financiamiento

El País

El mensaje de la expresidenta en sus redes

La chicana de Cristina Kirchner a Trump y Milei tras la derrotas de las elecciones

Rechazo de la justicia federal

El Servicio Penitenciario no podrá llevar a un represor a la misa del Papa

Tras la polémica

Marcha atrás del Gobierno: retirarán la iniciativa para cobrar Ganancias a la venta de cedears

Pampa Energía inicia la construcción de su planta de fertilizantes y aumenta la producción en Rincón de Aranda

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de noviembre de 2026

La motosierra, modelo Kristalina

Georgieva sugiere “cortarle la cabeza” al populismo

Por Javier Lewkowicz
CyberMonday

Más de 5 millones de visitas

Libson Gorup, productora de mobiliario comercial

Otra fábrica industrial a concurso

Sociedad

Por pedido de la Embajada de Ucrania

Denunciaron a Quirno y al director del Museo Sarmiento por cancelar un ciclo de cine ruso

Ola de hackeos en Europa

Francia reportó un ciberataque en sus bancos de sangre, pero aseguraron que no se perdieron donaciones

Evidencia de las torturas sufridas por Morena, Brenda y Lara

Triple femicidio de Florencio Varela: hallaron un video clave para la causa y ordenaron el secreto de sumario

Contra los "descuentos ilegales e injustificados de salarios"

Subte: liberan molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A

Deportes

Gasly, entre los que más gastaron en reparaciones

El ranking de Destructores de la Fórmula 1: en qué puesto quedó Colapinto

Los últimos amistosos del año

Argentina vs. Uruguay en la era post Messi: los precios de las entradas y cómo comprar

Conmoción en España

Murió Jesús de Miguel, el futbolista que recibió un rodillazo en pleno partido

Para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Selección Argentina: Scaloni dio la primera lista de la era post Messi