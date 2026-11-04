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Córdoba|12

"La inversión en infraestructura que está haciendo la Provincia ha sido muy importante"

Pesimismo en el sector: constructoras de Córdoba no creen que la Nación reactive obras

El flamante presidente de la Cámara de la Construcción en la provincia, Norberto Petrelli, aseguró que dos de los tres sectores que sustentan la actividad están frenados: privados y Nación.

Norberto Petrelli, nuevo presidente de Camarco Córdoba. Puntal

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