Primera muerte por sarampión en Nueva York en 30 años

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Sarampión Un cartel de alerta sobre el sarampión cuelga junto a la entrada del Cohen Children's Medical Center en New Hyde Park, Nueva York, EE. UU. Shannon Stapleton. REUTERS

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