Kicillof presentó el operativo por la visita del Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires
“Una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos construir”
El gobernador encabezó una conferencia de prensa en Luján junto al intendente Boto y al ministro de Seguridad, Alonso, y anunció un amplio despliegue sanitario, de seguridad y transporte para recibir al Sumo Pontífice. También ponderó el legado de Francisco y puso el acento en la justicia social, la solidaridad y la defensa de los sectores más vulnerables.