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Crisis en Paraguay: Santiago Peña renunció a la Presidencia y el Senado debate el juicio político
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MIRÁ
Portada
50 Años del Golpe
Murió a los 74 años
Patricia Walsh, una vida signada por la lucha contra la impunidad
La diputada que impulsó la anulación de las leyes que impedían juzgar a los responsables de la dictadura será despedida este viernes en el Congreso.
Por
Luciana Bertoia
06 de noviembre de 2026 - 00:30
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La diputada Patricia Walsh
****nacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 21: La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de levantarce la sesion en donde fracaso la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares. FOTO: JUAN VARGAS-jlp****
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