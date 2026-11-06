Patricia Walsh, una vida signada por la lucha contra la impunidad

La diputada Patricia Walsh

****nacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JUNIO 21: La diputada Patricia Walsh, durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en el salon de pasos perdidos del congreso nacional, luego de levantarce la sesion en donde fracaso la sesión especial, convocada para derogar los indultos a los exmilitares. FOTO: JUAN VARGAS-jlp****

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