“Persona no grata”: Peña, acorralado y sin salida por el Ueno Bank

Manifestantes exhiben carteles contra el gobernante Partido Colorado (ANR) durante una protesta por la crisis bancaria en Paraguay y la renuncia del presidente Santiago Peña, frente al Congreso Nacional en Asunción, el 5 de noviembre de 2026

. El Congreso de Paraguay suspendió una sesión extraordinaria —en la que debía decidirse si se aceptaba o rechazaba la renuncia del presidente Santiago Peña, presentada pocas horas antes— debido a la falta de quórum. Peña declaró que asistiría a su juicio político mientras su dimisión quedaba pendiente de la aprobación de los legisladores. (Foto de JOSE BOGADO / AFP)

JOSE BOGADO. AFP