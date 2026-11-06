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Jorge Sola cruzó a Pullaro en el Congreso sobre Democracia

“A diferencia del gobernador, estoy orgulloso de estar en esta universidad pública”

El cosecretario de la CGT expuso en uno de los paneles de cierre del evento que se realiza en la UNR.

Jorge Sola, cosecretario de la CGT, en el Congreso sobre Democracia. Gentileza

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