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El País

Sus similitudes con la visita de León XIV

Cómo fue el primer viaje de un papa a la Argentina: la llegada de Juan Pablo II en medio de la Guerra de Malvinas

En su visita de 31 horas, dio misa en dos de los lugares donde Robert Prevost congregará a cientos de miles de fieles: la Basílica de Luján y el Monumento a los Españoles de Palermo

Juan Pablo II durante la misa en Luján, en junio de 1982. ga.lujan.gov.ar

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