La Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva contra Santiago Peña

Santiago Peña llega a declarar

Handout picture released by Paraguay's Attorney General office shows impeached Paraguay's President Santiago Pena (L) arriving at the Attorney General's Office in Asuncion on November 7, 2026. Paraguayan authorities placed impeached president Santiago Pena under house arrest on November 6, 2026, shortly after his removal from office over a massive banking crisis. (Photo by Handout / ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /Paraguay's Attorney General office " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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