Pastor Diego Javier Mendieta: “La desigualdad económica, la discriminación racial y la estigmatización social son el tridente de la muerte de un sistema que excluye y mata”
El referente de la Pastoral Social Evangélica reflexiona sobre la responsabilidad histórica de las iglesias frente al racismo y la esclavitud, el pedido de perdón de León XIV y el avance de los sectores conservadores en el campo evangélico. También plantea la necesidad de articular la fe con las luchas de las mayorías populares y la defensa de la justicia social.