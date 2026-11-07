Raúl Timerman analizó en qué contexto social del país aterriza el Papa: “Va a movilizar a mucha gente”

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El analista lo describió como un escenario de “adormecimiento social” frente al deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población.
07 de noviembre de 2026 - 16:43
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El Papa ofició una misa en Paysandú
Pope Leo XIV offers a Holy Mass at the Paris Londres park, in Paysandu, 375km northwest of Montevideo, Uruguay, on November 7, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
TIZIANA FABI. AFP
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