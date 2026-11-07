Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

El debate sobre las "herramientas" de seguridad y la realidad social

“Vamos a terminar con más cárceles que empresas”

El diputado socialista Cuvertino valoró la acción en Seguridad de Pullaro, pero puso el acento en la destrucción de empleo y producción.

diputado Mariano Cuvertino
Diputado Mariano Cuvertino Prensa Diputados

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Organizaciones sociales piden la renuncia de un juez en Santiago del Estero

En defensa de la propia tierra

Con un gol de Enner Valencia, el xeneize se impuso 1-0 a Defensa y Justicia

Torneo Clausura: Boca esperó hasta la última pelota para salir campeón

Por Daniel Guiñazú
Central venció a Estudiantes pero no le alcanzó para el título en tabla anual

Final ingrato para un equipo extraordinario

Por Alejo Diz
Esmeralda Mitre exige auditoría al grupo La Nación

Entre la opacidad y la administración fraudulenta: las denuncias contra los hermanos Saguier

Por Raúl Kollmann

Exclusivo para

El cantautor presenta el espectáculo "Desde Paso del Rey" el sábado 7 en el Teatro Ópera

Víctor Heredia: “La síntesis de una canción es extraordinaria”

Por Cristian Vitale
Interna amarilla

Tensión familiar y faltazo: Mauricio Macri no asistirá a la misa del Papa León XIV

El juicio, en la fase final

Piden 11 años para Pity Álvarez por homicidio

El ministro Caputo festejó los datos del Indec

La industria sigue en el laberinto libertario

El País

Organizaciones sociales piden la renuncia de un juez en Santiago del Estero

En defensa de la propia tierra

Esmeralda Mitre exige auditoría al grupo La Nación

Entre la opacidad y la administración fraudulenta: las denuncias contra los hermanos Saguier

Por Raúl Kollmann
Todos invitados por Milei al encuentro, menos los expresidentes

Roces y codazos por la visita papal

Por
Analía Argento
Orgullosxs de Cristina

La Marcha del Orgullo pasó por San José 1111

Economía

Se inauguró la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)

Para China “aplicar políticas de empobrecimiento del vecino solo ampliarán los desequilibrios comerciales”

Por Celeste del Bianco

Un modelo en crisis

Por Hernán Letcher
¿A Milei le pasará lo mismo que a Macri?

Cuidado con el cepo

Por David Cufré
Jornada de feriado bancario

Algo de alivio en el mercado

Sociedad

Antes de la marcha, un grupo fue a saludar a Cristina Kirchner

En San José 1111 agradecieron por los derechos ganados

"Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia"

Las mejores fotos de la 35º Marcha del Orgullo

Música y resistencia ante el odio

Marcha del Orgullo 2026: los detalles de un histórico evento atravesado por el ataque transodiante y la visita del papa

Por Erik Gómez
Sucedió en Ensenada

Se tiró a un arroyo y rescató a una mujer atrapada en su auto

Deportes

El agónico gol de Valencia le dio un marco inolvidable a un título que quedará en la historia

La Bombonera latió, sufrió... y festejó

Por Lucas Gatti
Con un gol de Enner Valencia, el xeneize se impuso 1-0 a Defensa y Justicia

Torneo Clausura: Boca esperó hasta la última pelota para salir campeón

Por Daniel Guiñazú

Enner arco del Riachuelo

Por Juan José Panno
Norris logró la pole y detrás suyo largará el campeón Antonelli

Interlagos arrancó con una lluvia de sorpresas

Por Malva Marani