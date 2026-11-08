Se impuso en nueve de las diecisiete facultades de la UNLP
Batacazo peronista cambia el mapa político de la UNLP
Las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata dejaron dos resultados históricos. Franja Morada perdió Ciencias Económicas después de 32 años y el peronismo recuperó Veterinarias tras más de medio siglo. Los festejos, las cifras, las voces de los protagonistas y la historia detrás de una elección que también se disputó en medio del conflicto por el financiamiento universitario.