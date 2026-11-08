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La visita del papa León XIV a la Argentina: su paso por Uruguay y los preparativos para su llegada al país
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MIRÁ
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Deportes
El Bicho perdió su chance y los de Almirón ganaron pero no alcanzó
Torneo Clausura: Central cumplió pero no pudo celebrar
Los rosarinos vencieron 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, pero el agónico gol de Boca lo dejó sin título. Argentinos perdió en casa ante Huracán, que se clasificó.
08 de noviembre de 2026
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Tristeza.
Central ganó en su casa, pero no le alcanzó.
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