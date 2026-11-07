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MIRÁ
Portada
Sociedad
Antes de la marcha, un grupo fue a saludar a Cristina Kirchner
En San José 1111 agradecieron por los derechos ganados
Una multitud pasó a saludar a la expresidenta por sus políticas de inclusión y a pedir por su libertad.
07 de noviembre de 2026
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Un grupo de la movilización fue a la casa de Cristina.
7-11-2026 DIA DEL ORGULLO EN LO DE CRISTINA. FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA
Enrique García Medina
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