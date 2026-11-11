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Córdoba|12
Postal serrana y prevención hídrica
El agua que da vida a las sierras: Córdoba abrió al 100% las válvulas de Cruz del Eje ante la llegada de El Niño
La Administración Provincial de Recursos Hídricos abrió la segunda válvula aguja al 100%. Entre el riego y el río, el embalse descarga 4 metros cúbicos por segundo en una maniobra clave de prevención.
11 de noviembre de 2026 - 20:36
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Pulso serrano.
El dique Cruz del Eje abrió todas sus válvulas para recibir las lluvias de El Niño.
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