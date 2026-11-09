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Imágenes históricas

La visita del papa León XIV a la Argentina, en fotos

El papa León XIV visita Argentina Papa León XIV (izq.) a su llegada a Buenos Aires (Argentina), el 8 de noviembre de 2026. El pontífice visita Argentina como parte de su viaje apostólico a América Latina, que también lo llevará a Uruguay y Perú, del 6 al 17 de noviembre de 2026. VATICAN MEDIA HANDOUT. EFE

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