Sobre la crisis micro, los mercados avisan de la tan temida crisis financiera
El sistema le picó el boleto a Javier Milei
Los empresarios le piden a Caputo que devalúe y los sojeros bajaron 50 por ciento el ritmo de ventas en sólo una semana especulando con precios. La caída de Trump expone las deficiencias del modelo y Bullrich ya sugiere cambios en Hacienda. El pulmotor del feriado bancario y 5 días para planear una solución. El debate que se instaló sobre los mil millonarios cambia el eje de la batalla cultural.