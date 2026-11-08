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El País

Cambio de tendencia

Por Carlos Heller
AFP. AFP

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Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

Mientras León XIV se prepara para llegar hoy a la Argentina

Las 12 horas del papa Juan Pablo II en Salta

Por Facundo Sinatra Soukoyan
La cacería de Palermo, la memoria travesti y las violencias que una sociedad aprende a tolerar

¿Quién les enseñó a odiarnos?

Por
María Pía Ceballos*
Una década de poesía federal

Brote Poético celebra diez años con actividades en Salta y se suma al Festival Internacional de Poesía

Exclusivo para

Enner arco del Riachuelo

Por Juan José Panno
Tras la derrota del Partido Republicano en las legislativas

Estados Unidos: Trump refuerza su política migratoria mientras los demócratas buscan ponerle límites

“Haré todo lo posible para que seamos dignos”

El presidente de Israel le encomendó al opositor Eisenkot formar gobierno

Acusado de administración en provecho propio

Paraguay: un juez ordenó prisión preventiva deSantiago Peña

El País

La política exterior del Gobierno se debilita por los reveses internacionales

Diplomacia en crisis: La caída en desgracia de los aliados de Milei

Por Paula Marussich
Mordaza judicial al periodismo

La Justicia revivió una denuncia de Milei contra Mengolini por “injurias”

Organizaciones sociales piden la renuncia de un juez en Santiago del Estero

En defensa de la propia tierra

Todos invitados por Milei al encuentro, menos los expresidentes

Roces y codazos por la visita papal

Por
Analía Argento

Economía

Sobre la crisis micro, los mercados avisan de la tan temida crisis financiera

El sistema le picó el boleto a Javier Milei

Por Leandro Renou
Se inauguró la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)

Para China “aplicar políticas de empobrecimiento del vecino solo ampliarán los desequilibrios comerciales”

Por Celeste del Bianco

Un modelo en crisis

Por Hernán Letcher
¿A Milei le pasará lo mismo que a Macri?

Cuidado con el cepo

Por David Cufré

Sociedad

La Marcha del Orgullo como expresión contra Milei en tiempos de odio institucionalizado

La comunidad lgbti organizada

Por Dolores Curia
Hallazgos clave para la investigación del asesinato a Nancy Godoy

Encontraron la escena del crimen

La 35ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires apuntó contra la violencia transodiante

“¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”

Por
Soledad Ferrari
San José 1111, otro escenario de la marcha

Agradecer por los derechos ganados

Deportes

El Bicho perdió su chance y los de Almirón ganaron pero no alcanzó

Torneo Clausura: Central cumplió pero no pudo celebrar

Enner arco del Riachuelo

Por Juan José Panno
Norris logró la pole y detrás suyo largará el campeón Antonelli

Interlagos arrancó con una lluvia de sorpresas

Por Malva Marani
Con un gol de Enner Valencia, el xeneize se impuso 1-0 a Defensa y Justicia

Torneo Clausura: Boca esperó hasta la última pelota para salir campeón

Por Daniel Guiñazú