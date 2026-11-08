La Justicia revivió una denuncia de Milei contra Mengolini por “injurias”

Julia Mengolini, nominada al Premio RSF: "Denunciar a Milei es mostrar valor y coraje"

AME6753. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 30/05/2026.- La directora del medio Futurock, Julia Mengolini, habla durante una entrevista con EFE este jueves, en Buenos Aires (Argentina). Mengolini dijo que su demanda judicial contra el presidente Javier Milei por violencia digital "es mostrar valor y coraje" para los demás periodistas que también están siendo hostigados. EFE/ Enrique García Medina

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