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Economía

Las jubilaciones caen contra la inflación y los salarios

Trece años en largo retroceso

El haber mínimo con bono cayó 37 por ciento desde 2013 y el bono de 70 mil congelado no llega a compensar las pérdidas.

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El salario privado registrado ya equivale a 5,4 haberes mínimos. Bernardino Avila

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