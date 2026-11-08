Omitir para ir al contenido principal
Portada
Opinión

Carta al Papa León XIV

Por Mempo Giardinelli
Pope Leo XIV greets the crowd after the Angelus prayer from the entrance of the Apostolic Palace in Piazza della Liberta (Liberty Square) at the summer papal residence in Castel Gandolfo on 12 July 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV AFP. AFP

Últimas Noticias

El ministro Pablo Cococcioni admitió la sobrepoblación penitenciaria en Santa Fe

Todas las cárceles están saturadas y van por más

La visita del Papa a la Argentina

El papa León XIV llegó a la Argentina: agenda, discursos y reunión con Javier Milei, minuto a minuto

Las jubilaciones caen contra la inflación y los salarios

Trece años en largo retroceso

Por Mara Pedrazzoli
Transcurre en los años '50

Netflix anunció una precuela de “Stranger Things”

Exclusivo para

Enner arco del Riachuelo

Por Juan José Panno
Tras la derrota del Partido Republicano en las legislativas

Estados Unidos: Trump refuerza su política migratoria mientras los demócratas buscan ponerle límites

Acusado de administración en provecho propio

Paraguay: un juez ordenó prisión preventiva deSantiago Peña

“Haré todo lo posible para que seamos dignos”

El presidente de Israel le encomendó al opositor Eisenkot formar gobierno

El País

Carta al Papa León XIV

Por Mempo Giardinelli
A los 74 años murió la hija menor de Rodolfo Walsh

La última búsqueda de Patricia Walsh

Por Gustavo Veiga
León XIV mantendrá una reunión con la clase política

Dirigentes y funcionarios arribaron al exCCK para el encuentro con el Papa

La llegada del Papa a la Argentina

Foto y regalos sin discursos: el encuentro de Milei y León XIV en la Rosada

Por Melisa Molina

Economía

Las jubilaciones caen contra la inflación y los salarios

Trece años en largo retroceso

Por Mara Pedrazzoli
El sumo pontífice llegó a una Argentina arrasada por la motosierra

Radiografía económica ante la visita del Papa

Sobre la crisis micro, los mercados avisan de la tan temida crisis financiera

El sistema le picó el boleto a Javier Milei

Por Leandro Renou
Se inauguró la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)

Para China “aplicar políticas de empobrecimiento del vecino solo ampliarán los desequilibrios comerciales”

Por Celeste del Bianco

Sociedad

La visita del Papa a la Argentina

El papa León XIV llegó a la Argentina: agenda, discursos y reunión con Javier Milei, minuto a minuto

Jornada primaveral en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de noviembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de noviembre

La Marcha del Orgullo como expresión contra Milei en tiempos de odio institucionalizado

La comunidad lgbti organizada

Por Dolores Curia

Deportes

El último partido de la fase regular del Clausura

Central Córdoba vs Lanús, minuto a minuto

“Nos dejamos llevar por la gente”, dijo tras la consagración de Boca

Almirón salió a explicar el festejo prematuro de Rosario Central

Juanma Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con triunfo

Tenis: Tomás Etcheverry pone primera en Estocolmo

Agónico empate 4-4 en Old Trafford frente al Aston Villa

Premier League: el United no puede salir de zona de descenso