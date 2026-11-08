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El Mundo

El reelecto senador por Georgia encabeza los favoritos para los siguientes comicios

Jon Ossoff lidera un sondeo demócrata rumbo a las presidenciales de 2028

El político estadounidense destaca por su trabajo legislativo en derechos humanos, infraestructura y salud, y por impulsar políticas bipartidistas de protección social.

US Senator Jon Ossoff, Democrat from Georgia, speaks during an election night party after winning reelection in the US midterm elections in Atlanta, Georgia on November 3, 2026. Democrat Jon Ossoff, seen as a possible candidate in the 2028 presidential elections, on Tuesday retained his US Senate seat in the southern state of Georgia, media projections showed. The win does not represent a gain of a seat in the 100-member Senate, but is nevertheless good news for the Democrats. (Photo by Erik S. Lesser / AFP)
Jon Ossoff, reelegido senador por Georgia. AFP. AFP

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