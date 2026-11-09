Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de noviembre
En las efemérides del 9 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
09 de noviembre de 2026 - 07:04
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Hedy Lamarr nació el 9 de noviembre de 1914.
Archivo -
Temas en esta nota:
efemérides
Últimas Noticias
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de noviembre
Los recordatorios de hoy
Ricardo Bermundo García
Tras la media sanción a las reformas en seguridad que impulsa el gobierno provincial
Pullaro debió ceder para tener sus leyes, pero el peligro constitucional continúa
Por
Ignacio Cagliero
Los diputados santafesinos Agustín Rossi y Caren Tepp ante la visita de León XIV
Como dice el Papa, “poner la economía al servicio de las personas”
Exclusivo para
Lo que dejó la derrota republicana en la elección de medio término
EE.UU.: los multimillonarios derrotados que apostaron por Trump
Por
Gustavo Veiga
El español se consagró en el último Masters 1000 de la temporada
Carlos Alcaraz, un artista en el sitio esquivo: ganó por primera vez en París y avisó que puede ser maestro
Por
Pablo Amalfitano
Carta al Papa León XIV
Por
Mempo Giardinelli
Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil
Fórmula 1: Mercedes se coronó y llegó al podio histórico de constructores
Por
Malva Marani
El País
El legado militante de la hija del autor de "Operación masacre"
La última búsqueda de Patricia Walsh
Por
Gustavo Veiga
Los fieles se acercaron al CCK
Las voces en la calle: “El Papa trae una esperanza contra la barbarie del odio”
El Papa llegó a la Argentina y dejó definiciones críticas del modelo Milei
León XIV defendió a los jubilados, a las personas con discapacidad y a las universidades
Por
Washington Uranga
Más señales de rebeldía
La calma que antecede el huracán entre Patricia Bullirch y Javier Milei
Por
Werner Pertot
Economía
Las jubilaciones caen contra la inflación y los salarios
Trece años en largo retroceso
Por
Mara Pedrazzoli
El sumo pontífice llegó a una Argentina arrasada por la motosierra
Radiografía económica ante la visita del Papa
Sobre la crisis micro, los mercados avisan de la tan temida crisis financiera
El sistema le picó el boleto a Javier Milei
Por
Leandro Renou
Se inauguró la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)
Para China “aplicar políticas de empobrecimiento del vecino solo ampliarán los desequilibrios comerciales”
Por
Celeste del Bianco
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de noviembre
Derecho a ser
Por
Flor de la V
Grupos ultraconservadores quieren instalar que las verdaderas víctimas son los hombres
El lobby antifeminista sobrevuela el Congreso
Por
Dolores Curia
La visita del Papa a la Argentina
El papa León XIV llegó a la Argentina: agenda, discursos y reunión con Javier Milei, minuto a minuto
Deportes
Agónico empate 4-4 en Old Trafford frente al Aston Villa
Premier League: el United no puede salir de zona de descenso
Juanma Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con triunfo
Tenis: Tomás Etcheverry pone primera en Estocolmo
El español se consagró en el último Masters 1000 de la temporada
Carlos Alcaraz, un artista en el sitio esquivo: ganó por primera vez en París y avisó que puede ser maestro
Por
Pablo Amalfitano
El volante habló tras la filtración del video que se hizo viral
El capitán de Newell’s pidió perdón