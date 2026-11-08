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El volante habló tras la filtración del video que se hizo viral

El capitán de Newell’s pidió perdón

Luca Regiardo calificó de “inaceptable” la celebración del plantel rojinegro tras el gol que le dio el título a Boca y se lo arrebató a Rosario Central.

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Regiardo reconoció el error ante la prensa. REDES SOCIALES

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