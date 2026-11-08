Liga de España: Barcelona dio vuelta el trámite en su visita ante el Atlético Madrid de Simeone

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El papa León XIV llegó a la Argentina: agenda, discursos y reunión con Javier Milei, minuto a minuto
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En un Metropolitano rebosante de entusiasmo a partir del gol inicial de Giuliano, la espuma fue bajando y acabó en frustración.
08 de noviembre de 2026
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Julián Alvarez se esforzó, pero no logró anotar para el Aleti.
AFP. AFP
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