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Sociedad

“Me quieren por lo que soy, no por lo que hubiera sido”

El emocionante relato de Marta y Norma, las residentes del Cottolengo Don Orione que conmovieron a León XIV

El Papa se emocionó al escuchar el testimonio de dos residentes de la miniciudad de 415 personas con discapacidad. Qué dijeron y la reacción del pontífice.

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Por Leandro Renou
Se inauguró la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)

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