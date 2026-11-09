Alba Camargo tiene a sus padres y tíos desaparecidos
El Papa se reunirá con una de las impulsoras de la búsqueda en La Perla: “Córdoba no puede seguir caminando sobre cuerpos enterrados clandestinamente”
León XIV estará el martes en Córdoba, y allí hablará con una de las integrantes de la querella que promueve los trabajos para dar con los restos de quienes permanecen desaparecidos. Alba Camargo también encarna el reclamo para que se reconozca las violencias que sufrieron niños y niñas durante la dictadura.