La burguesía nacional aplaude y pide paz social y acuerdos, en medio de un plan político que avalan
¿El Papa León, el Círculo Rojo y el ajuste de Milei son lo mismo?
El Grupo de los Seis, la UIA y la Cámara de Comercio pidieron un acuerdo intersectorial basado en el mensaje de la Iglesia ¿Esa postura es sincera? ¿Los empresarios quieren la paz social para que Milei redistribuya o para que la sociedad se aplaque para bancar la recesión? Arqueología de un poder económico que rechazó lo que hoy declama.